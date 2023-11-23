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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds بشباك التذاكر العالمي

فيلم The Hunger Games:
فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds 

حقق فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds  إيرادات تصل إلى 106 ملايين دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds 

تفاصيل فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds 

ويركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

 

الفيلم الجديد مقتبس من كتاب سوزان كولينز الذى طرح عام 2020 ويحمل نفس الاسم، والذى تدور أحداثه قبل عقود من مغامرات كاتنيس إيفردين فى "The Hunger Games".

 

أبطال فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds  

الجزء الأول من الفيلم من تأليف وإخراج جارى روس، ومن بطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون وليام هيمسورث وويلو شيلد واليزابيث بانك وويس بينتلى وستانلى لوتسى.

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