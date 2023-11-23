إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds بشباك التذاكر العالمي

حقق فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds إيرادات تصل إلى 106 ملايين دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds

تفاصيل فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds

ويركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

الفيلم الجديد مقتبس من كتاب سوزان كولينز الذى طرح عام 2020 ويحمل نفس الاسم، والذى تدور أحداثه قبل عقود من مغامرات كاتنيس إيفردين فى "The Hunger Games".

أبطال فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds

الجزء الأول من الفيلم من تأليف وإخراج جارى روس، ومن بطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون وليام هيمسورث وويلو شيلد واليزابيث بانك وويس بينتلى وستانلى لوتسى.