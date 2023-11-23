مهدي بن عطية ينضم لـ مارسيليا الفرنسي بمنصب إداري

أتم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، تعاقده مع النجم المغربي، المهدي بن عطية، لتولي منصب بارز داخل صفوف النادي.

ويعد اللاعب المغربي المهدي بن عطية، أحد خريجي أكاديمية النادي الفرنسي، ولكن لم يتألق بالفريق، ولكن شهدت مسيرته محطات مهمة مثل بايرن ميونخ، يوفنتوس.

حيث تدرج النجم المغربي بين ناشئي مارسيليا، وارتدى قميص الفريق لمدة عامين قبل أن ينطلق بين محطات عديدة، آخرها كاراجومروك التركي في نوفمبر 2021.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن بن عطية وقع بالفعل العقود مع نادي مارسيليا، لتولي منصب المدير الرياضي.

يذكر أن فريق مارسيليا يضم في قائمته للموسم الحالي، الثلاثي المغربي، عز الدين أوناحي وأمين حارث، ولاعب الوسط الشاب بلال نادر.