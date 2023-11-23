آخر موعد للتسجيل الإلكتروني في مسابقة التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية

كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، عن موعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل الإلكتروني للتقديم في مسابقة "التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية" من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة، دفعة ٢٠٢٣.



وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان إنه من المقرر أن تنتهي غداً (يوم الجمعة الموافق ٢٤ نوڤمبر الجاري) المهلة المحددة للتسجيل الإلكتروني للتقديم في مسابقة "التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية" من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة، دفعة ٢٠٢٣.

وكانت قد أعلنت هيئة النيابة الإدارية أنه من المقرر أن تبدأ إجراءات التسجيل لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٣، من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الادارية، اعتباراً من السبت المقبل الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٣ وحتى الجمعة الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٣.



وذكر النيابة الإدارية في بيان على أن يراعى الالتزام بضوابط التسجيل واستيفاء كافة المستندات المنوه عنها رفق هذا الإعلان، على أن يكون سحب وتقديم الملفات خلال الفترة من السبت ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء ١٠ / ١ / ٢٠٢٤، وسوف يتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقاً.



وفي السابق افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية لموظفي وموظفات النيابة الإدارية حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية "ختان الإناث"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل للقطاع.

جاء ذلك بحضور المستشار علاء الشيمي رئيس الاستئناف ووكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار أيمن نبيل عبد الهادي مدير مركز التدريب القضائي، والمستشارة هبة الجندي الأمين العام المساعد لشئون المرأة بالنيابة الإدارية، والأستاذة إيزيس محمود حافظ رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.

وفي كلمته، وجه المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، الشكر إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، ولقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة؛ للتعاون المثمر والمستمر مع النيابة الإدارية.

كما رحب بالمشاركين في الدورة التدريبية، وأكد خلال كلمته تظافر جهود الدولة بمؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية لمكافحة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للنساء، كإحدى صور العنف ضد المرأة والطفل، وأهمية التوعية بخطورة تلك الجريمة وتبعاتها الجسدية والنفسية والاجتماعية.

كما وجه بالشكر لمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، لجهوده المستمرة لعقد الدورات التدريبية المتنوعة لأعضاء النيابة والعاملين بالجهاز الإداري، بما يرفع من الوعي وينعكس بالإيجاب على أدائهم لعملهم في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.