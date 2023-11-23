نجع حمادي تنظم ورشة تعريفية بمسابقة أيسف الدولي لطلاب مدرسة CFC الدولية

نظم قسم التطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم، ورشة تعريفية بمسابقة " أيسف " الدولي لطلاب مدرسة CFC الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بنجع حمادي، بهدف تحفيز طلاب المدرسة على الدخول بمشاريع للمنافسة فى مسابقة أيسف للعلوم والتكنولوجيا، للعام الدراسي 2023/2024، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية،وأشرف سعد مختار مدير مركز التطوير التكنولوجي بقنا، وإكرامي خميس رئيس قسم التدريب بمركز التطوير بقنا.

جاء ذلك تحت إشرف منتصر محمود عبد الرحيم منسق أيسف بإدارة نجع حمادى التعليمية، وإيهاب عياد مسئول التدريب بقسم التطوير التكنولوجي، ومحمد عبد اللاه بكري رئيس قسم التطوير التكنولوجي، ومحمد شاكر مسئول الشبكات بقسم التطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي التعليمية.

وقال إيهاب عياد مسئول التدريب بقسم التطوير التكنولوجي بتعليم نجع حمادي، إن المعرض الدولي للعلوم والهندسة يغطى 17 مجالا بحثياً مثل" الهندسة، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، وأجهزة الكمبيوتر، وعلم الاجتماع، وغيرها الكثير.

وأوضح عياد، أنه تم تصنيف مسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة Intel ISEF على أنها أكبر مسابقة دولية في مجالات البحث لمرحلة ما قبل الجامعة، ويتم دعوة حوالي 1700 مشارك من حوالي 1600 مدرسة من جميع أنحاء العالم كل عام.

وأضاف منتصر عبد الرحيم منسق أيسف بتعليم نجع حمادي، أن المعرض الدولي للعلوم والهندسة Intel ISEF هو معرض دولي للعلوم والهندسة يلتقي فيه الباحثين من الطلاب والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية من سن (14 – 18) سنة، من دول متنوعة بعد ترشيحهم من قبل المعرض المحلي المقام في دولتهم ، وذلك في شهر مايو من كل عام.

و أشار محمد عبد اللاه رئيس قسم التطوير التكنولوجي، إلي أن المعرض الدولي للعلوم والهندسة Intel ISEF، يتيح الفرصة للمتسابقين لمقابلة علماء من جميع أنحاء العالم حائزين على جائزة نوبل في شتى مجالات العلوم.

وتابع محمد شاكر مسؤول الشبكات بقسم التطوير التكنولوجي، يعد المعرض الدولي للعلوم والهندسة Intel ISEF المسابقة الدولية الأكبر في مجال العلوم للمرحلة قبل الجامعية، والتي تمنح ما يزيد عن 1500 طالب على مستوى العالم الفرصة للتجمع، ومشاركة الأفكار، وعرض المشروعات العلمية المتطورة.