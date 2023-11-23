الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الخميس،  جهود الوحدات المحلية  في مراكز ومدن الرياض وبيلا وسيدي سالم والحامول ، في تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالتعاون مع مديرية أمن كفرالشيخ ومراكز الشرطة  باشراف اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفرالشيخ.

وأكد نورالدين، أنه تم إزالة 6 حالات بمركز الرياض، بحضور أحمد عيسى رئيس المدينة و 5 حالات بمركز سيدي سالم ، بحضور أمين خلف الله رئيس المدينة ، و10 حالات بمركز بيلا، بحضور جمال ساطور رئيس المدينة و7 حالات بمركز الحامول ، بحضور عصام القصيف رئيس المدينة

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضى الزراعية،و إزالة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحماية الرقعة الزراعية.

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