إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الخميس، جهود الوحدات المحلية في مراكز ومدن الرياض وبيلا وسيدي سالم والحامول ، في تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالتعاون مع مديرية أمن كفرالشيخ ومراكز الشرطة باشراف اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفرالشيخ.

وأكد نورالدين، أنه تم إزالة 6 حالات بمركز الرياض، بحضور أحمد عيسى رئيس المدينة و 5 حالات بمركز سيدي سالم ، بحضور أمين خلف الله رئيس المدينة ، و10 حالات بمركز بيلا، بحضور جمال ساطور رئيس المدينة و7 حالات بمركز الحامول ، بحضور عصام القصيف رئيس المدينة

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضى الزراعية،و إزالة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحماية الرقعة الزراعية.