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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

ضياء رشوان: توقعات بدخول هدنة غزة حيز التنفيذ غدًا

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع الأطراف كافة بشأن الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. 

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الهدنة في غزة

وأوضح “رشوان” أنّ ما يتم التشاور بشأنه حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.

المشاورات المصرية

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنّه من المتوقع وفق مسار الاتصالات والمشاورات المصرية، أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ غدا الجمعة.

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