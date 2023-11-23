قطر: الإعلان عن بدء سريان الهدنة في غزة خلال ساعات

أعلنت قطر، اليوم الخميس، أن المحادثات التي تجريها مع مصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة "مستمرة وتمضي بشكل إيجابي"، ردًا على التصريحات الإسرائيلية بأنه لن يكون هناك توقف للقتال أو إطلاق سراح للرهائن المحتجزين في غزة قبل يوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، تأكيده أن الإعلان عن موعد بدء سريان الهدنة "سيكون خلال الساعات المقبلة".

وأضاف الأنصاري أن "العمل مستمر مع الطرفين ومع مصر والولايات المتحدة، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق".

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في بيان، إن "المفاوضات من أجل إطلاق سراح مختطفينا مستمرة من دون توقف"، لكنه أضاف أن الإفراج عن الرهائن لن يبدأ قبل الجمعة.

وتوصلت إسرائيل وحماس لاتفاق على هدنة مدتها 4 أيام، تفرج خلالها الحركة عن 50 امرأة وطفلا من الرهائن الذين تحتجزهم في غزة مقابل إطلاق 150 امرأة وطفلا فلسطينيين من سجون إسرائيل، مع وقف القتال وإدخال شحنات كبيرة من المساعدات والوقود لقطاع غزة.

وكانت الصحافة الإسرائيلية تحدثت عن خطة لإطلاق سراح الدفعة الأولى من الرهائن عند منتصف نهار الخميس، بعد بدء سريان الهدنة التي كان يعتقد أن تبدأ في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

حتى إن المكتب الحكومي في إسرائيل دعا الصحفيين في وقت متأخر من مساء الأربعاء، للحضور إلى مركز إعلامي في تل أبيب مخصص لـ"عودة الرهائن" ابتداء من ظهر الخميس.

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