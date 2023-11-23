جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول "التحول الرقمى" للعاملين بكلية التربية الرياضية

نظمت الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط، بالتعاون مع وحدة التدريب والصقل بكلية التربية الرياضية دورة تدريبية حول "التحول الرقمى" للعاملين بكلية التربية الرياضية، خلال الفترة من 21 : 23 نوفمبر الجاري، إذْ حاضر خلالها الدكتور مصطفى محمد مرسى مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمى بالجامعة، وذلك تحت إشراف الدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية.

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تتبني استراتيجية فعالة للتحول الرقمي، وتشهد عملية تحول في شتى القطاعات، وتهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتأهيل مواردها البشرية لإكسابهم المهارات المطلوبة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية، ونشر مفاهيم التحول الرقمي بين العاملين بالجامعة، فضلًا عن كيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، ومنها: البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي؛ في تطوير الأعمال، والخدمات الإدارية بالكليات كافة بالجامعة.

شهدت الدورة التدريبية حضور الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذ وائل محمد محمود أمين عام الجامعة المساعد، والمشرف على نظم المعلومات والتحول الرقمى، والدكتور ياسر حسن وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد خضرى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ حمدي العدوي أمين كلية التربية الرياضية، ولفيف من العاملين بالجهاز الإداري.

من جهته، أشار شوكت صابر إلي أن ما تسعي إليه الجامعة وقيادتها، في رفع كفاءة ومهارات العاملين بالكليات كافة بالجامعة، وبناء نماذج مؤسسية ذكية ترتكز على التحول الرقمي فى أعمالها الإدارية، وتوفير سبل الدعم كافة للعاملين بالجهاز الإداري، مضيفًا أن تطبيق التحول الرقمى بالجامعات المصرية؛ أصبح أسلوب حياة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لسياسات وزارة التعليم العالي.

أوضح وائل محمد محمود، أهمية عملية التحول الرقمى فى الجامعة، وخصوصًا فى مجال القطاع المالي، نظرًا لدورها المهم في التيسير على منتسبي الجامعة كافة؛ من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين؛ فى تلقى الخدمات المالية بكل سهولة ويسر.

تناول الدكتور مصطفى مرسي، خلال الدورة التدريبية، عددًا من المحاور المهمة التي تضمنت: مفهوم التحول الرقمى، ونظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي فى الدولة المصرية، الأهداف الرئيسية للتحول الرقمى وأهميته ومزاياه، التحديات التي تواجهه وكيفية التغلب عليها، إلي جانب التحول الرقمى والإدارة المستدامة فى مؤسسات التعليم العالي، وخطوات التحول الرقمى الناجح، فضلًا عن تدريب العاملين على الحاسب الآلي بمعمل الكلية على مدار يومين.