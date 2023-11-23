حبس الفنان محمد رمضان سنة

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، بحبس الفنان محمد رمضان “غيابيا” لمدة سنة، وذلك لاتهامه بترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الخاصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود يحيي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج وأحمد هشام.

محمد رمضان: أنا ومالي ملك البلد

وفي وقت سابق، أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي عبر موقع “إنستجرام”، أنه تم التحفظ على أمواله.

وقال رمضان، في فيديو تم نشره عبر حسابه الشخصي، إنه تلقى، اتصالًا هاتفيًا من موظف في أحد البنوك الخاصة يبلغه خلاله بأنه تم التحفظ على أمواله، مؤكدًا “أنه هو وماله مِلك بلده وأهل بلده”.

وفى سياق آخر حجزت المحكمة المختصة، جلسة قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب لجلسة 28 ديسمبر للحكم.

وفى وقت سابق، تقدم محامي الإعلامي عمرو أديب بطلب تعويض عما أصاب موكله من أضرار أدبية عقب صدور حكم نهائي ضد الفنان محمد رمضان بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف.

وكشفت التحقيقات في قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.