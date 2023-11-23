وفاة شاب داخل ترعة بالشرقية

توفى شاب غرقا، اليوم الخميس، داخل ترعة في قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب غرقا داخل ترعة في قرية حجازة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وفى سياق متصل لقى شاب من قرية النزل التابعه لمركز ومدينة منية النصر شمال محافظة الدقهلية، مصرعه غرقا في إحدى الترع بين محافظتي الدقهلية ودمياط

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شاب في ترعة الشرقاوية أمام كوبري فرج رزوق بطريق فارسكور دمياط

وبالتنسيق بين مديرتي أمن الدقهلية ودمياط، انتقلت قوة أمنية من قوات الشرطة وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع أحمد ربيع عوضين، 15عاما، مقيم قريه النزل مركز منيه النصر دقهلية، أثناء استحمامه في ترعة الشرقاوية أمام كوبري كرم رزوق طريق فارسكور دمياط

تم انتشال الجثمان وتحويله لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.