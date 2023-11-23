شاي العروسة تستحوذ على الحصة السوقية لـ لبيتون وترفع أسعارها لرابع مرة في 2023

في الوقت الذي اتجهت فيه المصريون إلى مقاطعة المنتجات الأجنبية تضامنًا مع غزة وعلى رأسها شاي ليبتون.. رفعت شركة شاي العروسة أسعارها للمرة الرابعة هذا العام في خطوة أثارت غضب المواطنين بالشارع المصري.

ففي الأيام الأخيرة، تعالت أصداء مقاطعة المنتجات الأجنبية لدول مناصرة للاحتلال الأسرائيلي، تضامنًا مع غزة، وكخطوة تصعيدية للضغط على كيانات اقتصادية كبري تحقق أرباحًا طائلة من الوطن العربي، ولا تنصر قضيته الأهم لمناصرة الشعب الفلسطيني.

زيادة أسعار الشاي

كان أبرز تلك الشركات هب شركة شاي ليبتون مصر بسبب المنشأ الأجنبي للعلامة التجارية، على خلفية الحرب على غزة ومقتل نحو 15 ألف شخص مدني في فلسطين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

فبحسب الأسعار الأخيرة، زادت أسعار الشاي للمرة الرابعة هذا العام، فقررت زيادة سعر كرتونة شاي العروسة 264 جنيه خلال شهر نوفمبر الحالي 2023م، ليبلغ سعر الكرتونة 2340 جنيه بدلًا من 2076 جنيه.

فبلغ كيلو الشاي بنحو 20 جنيها، ليصل سعره إلى المستهلك بنحو 210 جنيهات، فيما ارتفع سعر ربع كيلو شاي العروسة 5 جنيهات إلى 55 جنيها للمستهلك بدلا من 50 جنيها، بينما زاد سعر عبوة الشاي ثمن كيلو بنحو 3 جنيهات.

العروسة تستحوذ على حصة ليبتون

وتجدر الإشارة إلى أن شركة شاي ليبتون حلت في مقدمة قائمة الشركات التي طالب ملايين المصريين بمقاطعتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما رجح التجار تراجع الحصة السوقية لشركة شاي ليبتون في مصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر لصالح شاي العروسة ومنتجات الشركات الأخرى، وبخاصة أن ليبتون كانت صاحبة الحصة السوقية الأكبر في المدن المصرية.