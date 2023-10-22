منعش ولذيذ.. طريقة تحضير شاي مثلج بالتوت والفراولة

شاي مثلج بالفواكة من المشروبات المنعشة التي لم يعرفها الكثير رغم مذاقه اللذيذ، فترتكز الوصفة على الشاي مع الفواكه ذات المذاق اللاذع قليلًا مثل التوت والفراولة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

طريقة عمل شاي مثلج بالفواكة

المقادير

- الماء : ليتر (مغلي)

- الشاي : كيسان

- العسل : ملعقة كبيرة

- الفراولة : 5 حبات (مقطعة)

- التوت : 5 حبات (مقطع)

- عنب : 12 حبة

- ورق نعناع : حسب الرغبة (للتزيين)

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة (للتقديم)

طريقة التحضير

في وعاء، صُبي الماء المغلي على أكياس الشاي، واتركيها منقوعة لمدة 10 دقائق.

تخلصي من أكياس الشاي، ثم أضيفي العسل، وحركي جيداً واتركيه لحوالي 5 ساعات حتى يبرد.

أضيفي عصير الليمون وحركي جيداً، ثم وزعي مكعبات الثلج في الأكواب، واسكبي فوقها الشاي واتركي حوالي 1 بوصة من الفراغ للفاكهة.

وزعي الفراولة، والعنب، والتوت، بالتساوي في الأكواب، وزينيها بأوراق النعناع وقدميها.