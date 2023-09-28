عشان كوباية شاي..تأجيل محاكمة المتهمين بقضية الشروع في قتل صالب وإصابة صديقه بالجيزة

شرع ميكانيكي سيارات ووالده في إزهاق روح طالب وإصابة صديقه بسلاح أبيض "كذلك"، وذلك في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات حول شراء كوباية شاي من "فاترينة" بمنطقة الجيزة.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وأحيلا لمحكمة جنايات جنوب الجيزة التي قررت تأجيل محاكمتهما لليوم الخامس من دور شهر ديسمبر المقبل، للإعلان الدعوى المدنية للمتهم الثاني، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي الشافعي، وأمانة سر هاني أحمد حمودة، وأيمن أحمد عبد اللطيف.

كشفت التحقيقات التي حصلت في القضية المقيدة برقم 7719 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمين "محمد"، 33 سنة، ميكانيكي سيارات، ووالده "عزت"، في يوم 20 مايو الماضي شرعا في قتل المجني عليه "مهند . ا"، 20 سنة، طالب، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه.

وتابعت بأن المتهمين أعدا لهذا الغرض سلاحين أبيض، وما أن ظفرا به حتى عاجلاه بضربات متتالية بسلاحيهما استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثا إصابته قاصدين من ذلك قتله؛ إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين أحدثا عمداً إصابة المجني عليه "إبراهيم . م" التي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوماً، وحازا المتهمين وأحرزا سلاح أبيض "كذلك" واداه "قطعة حديدية" بدون مسوغاً قانونياً أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واعترف الميكانيكي المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة بسبب نشوب مشادة كلامية بين والده المتهم الثاني والمجني عليه "مهند"، بسبب أصرار الأخير على شراء "كوباية شاي" من فاترينة خاصه بنجل عمه لبيع المشروبات بعد الغلق.

وقال المتهم: "أبويا قاله مفيش شاي هات من أى حتة ونشبت بينهما مشادة كلامية"، موضحا أنه سبق الحكم عليه في قضية شروع في قتل، وبراء في قضية سرقة وسلاح أبيض ومخدرات.

وتابع المتهم بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من عمه بتعدي المجني عليه على والده، وعقب ذلك هرول وأستل سلاح أبيض "كذلك" من داخل ورشته، وتوجه إلى محل الواقعة ودارت بينه والمجني عليهما مشاجرة، أسفرت عن إصابته بجرح غائر في الرأس، وإصابة المجني عليهما، مشيرا إلى أنه نقل إلى مستشفى أم المصريين ومنها إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج، وتم القبض عليه بعد خروجه من المستشفى.

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