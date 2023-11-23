في دورته الـ55.. فكرة تأسيس معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب.. تنطلق فعاليات المعرض في دورته الـ55 يوم 24 يناير المقبل حتى 6 فبراير، حيث يعد من أكبر المعارض في الشرق الأوسط، وينتظره العديد من محبي الثقافة كل عام.

معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55

ويأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 تحت شعار"نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، إذ اختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب شعار الدورة، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

فكرة إنشاء معرض الكتاب

بدأت فكرة إنشاء معرض الكتاب منذ عام 1969م وكانت القاهرة تحتفل حينها بعيدها الألفي، فقرر وزير الثقافة آنذاك ثروت عكاشة، أن يكون للاحتفال مذاق ثقافي خاص، إذ طلب عكاشة إقامة أول معرض للكتاب من سهير القلماوي، وبالتالي بدأت فكرة المعرض وأصبح يُقام سنويًّا حتى اليوم.

أول افتتاح لمعرض الكتاب

وقد تم افتتاح أول معرض للكتاب بأرض المعارض بالجزيرة "دار الأوبرا المصرية حاليًا"، وتمت بمشاركة 5 دول أجنبية، وحوالي 100 ناشر، على مساحة 2000 متر.

وفي عام 2006م، أُعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب ثاني أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب ،إذ يزوره مليوني شخص سنويًا.