الخميس 23 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

على هامش المؤتمر العربى الخامس للمياه

وزير الري يدعو دولة الكويت للانضمام لمبادرة AWARe

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

على هامش فعاليات المؤتمر العربى الخامس للمياه والمنعقد بالمملكة العربية السعودية .. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،  بالدكتور جاسم الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتى .

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين فى مجال معالجة مياه الصرف على غرار محطة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي فى مصر ، وتنفيذ مشروعات حصاد مياه الامطار والحماية من أخطار السيول ، والاستفادة من الخبرة المصرية المتميزة فى هذا المجال ، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية لأودية ومخرات السيول بما يمكن من الإستفادة من مياه السيول والحماية من أخطارها .

وتم مناقشة إمكانية صياغة مذكره تفاهم مشتركة بين مصر والكويت في مجال إدارة الموارد المائية ، تتضمن كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

واستعرض الدكتور سويلم مسارات مبادرة AWARe والتى اطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، والتى تغطى مساراتها الستة موضوعات مختلفة تتعلق بالمياه والمناخ ، مشيرا لتميز المبادرة بطبيعة فريدة تعتمد في المقام الأول على تلبية احتياجات وتحديات الدول النامية ، و وضع نهج فعال للاستجابة لتلك الاحتياجات ، وقد توجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة الكويت للإنضمام للمبادرة والمشاركة فى إجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة والمزمع عقده يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بجناح المياه خلال مؤتمر COP28 .

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