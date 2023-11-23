نائب رئيس جامعة كفرالشيخ: تطوير العمل بالوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص

أكدت نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر ، الخميس ، أن إدارة الجامعة تسعى إلى تطوير العمل بصفة مستمرة في الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص، والتي تُعد بيت خبرة لخدمة قضايا المجتمع في مختلف المجالات الإنتاجية أو الخدمية أو البيئية أو الاجتماعية أو البشرية .

وقالت شاكر، إن الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص تسهم في وجود تواصل فعال بين الجامعة والمجتمع الخارجي من أجل تحقيق التنمية، بالإضافة إلى توفير خدمات وأنشطة لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل، إلى جانب دورها في توفير مصادر تمويل ذاتية إضافية للجامعة.

وأضافت نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر، بأنها تتابع آليات سير العمل بالوحدات، والمراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة و عرض المعوقات والمشاكل التى تواجه كل مركز من المراكز وطرحها وبحث آليات حلها.

وأشارت إلى الحرص على زيادة الإنتاجية بهذه الوحدات، والطفرة التي استطاعت تحقيقها بعض من هذه الوحدات، وكيفية الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة.

ووجهت الشكر إلى فريق العمل برئاسة مدير عام الإدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص ، منال حسن العشماوي ، و مدير إدارة متابعة وتقييم الآداء للوحدات ذات الطابع الخاص، نسمة رفيق الصعيدي ، و مدير إدارة الإنتفاع بالمنشأت الجامعية والوحدات ذات الطابع الخاص ، الدكتور نشأت السعيد عجلان.