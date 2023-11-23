صندوق تحيا مصر يكشف تفاصيل قافلة دعم أهالي غزة( فيديو)

كشف هشام خليفه، مدير إدارة المشروعات بصندوق تحيا مصر، تفاصيل قافلة صندوق تحيا مصر التي توجهت لقطاع غزة عبر معبر رفح لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع.

وقال"خليفه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” على فضائية المحور، مساء الأربعاء أن القافلة تتضمن أكثر من 2500 طن من المساعدات المتنوعة، موضحا أن القافلة تمت بكل دقة و عناية بالتعاون مع عدد من الشركاء و منهم: وزارة التضامن الاجتماعي، الهلال الأحمر، بيت الزكاة و الصدقات و مجموعة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني و غيره. الق

وأوضح أن هناك 197 شاحنة تم توجهم بالكامل محملة بأكثر من 2599 طن من المساعدات، و وصلوا إلى معبر رفح بالإضافة إلى 2 سيارة إسعاف.

وأشار إلى أن القافلة تضم مجموعة كبيرة من الاحتياجات المُلحة لدى الأشقاء بقطاع غزة، ففي القطاع الطبي تضم أجهزة تنفس صناعي و أجهزة أكسجين و مئات الألاف من عبوات الأدوية.

ونوه، إلى أن القوافل تضم عدد كبير من المواد الغذائية المعلبة و و الجافة و التي تجاوزت 888 طن، بالإضافة إلى الملابس و أدوات العناية الشخصية و المنظفات و غيرها.

ألبان الأطفال



ولفت، إلى ان ألبان الأطفال تعتبر من أهم الاحتياجات المُلحة و الضرورية بقطاع غزة، مشيرا إلى انه تم وصول أكثر من 38 ألف عبوة من ألبان الأطفال بالإضافة إلى العلاج الخاص بالسيدات الحوامل.