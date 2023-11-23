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سقوط كوبري المشاة بالمهندسين.. صور
الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سقوط كوبري المشاة بالمهندسين.. صور

سقوط كوبري المشاة
سقوط كوبري المشاة بالمهندسين

 شهد شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين في الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، واقعة سقوط كوبري المشاة المتواجد بالمنطقة والواصل بين "الشبراوي وعمر أفندي"، نتيجة اصطدام سيارة نقل "تريلا" بالكوبري، ما أدى إلى سقوط أجزاء منه.

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 الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية حالة من الرعب والفزع شهدها سكان المنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم، جراء الحادث.

 لم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية أو تلفيات للسيارات المارة بالمنطقة بسبب وقوعه في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ما تسبب في شلل مروري نتيجة غلق الطريق. 

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأجهزة المعاونة لرفع الكوبري الحديدي من أجل إعادة فتح الطريق أمام المارة لتيسير حركة المرور.
 

سقوط كوبري المشاة بالمهندسين
سقوط كوبري المشاة بالمهندسين
سقوط كوبري المشاة بالمهندسين
سقوط كوبري المشاة بالمهندسين
سقوط كوبري المشاة بالمهندسين
سقوط كوبري المشاة بالمهندسين
سقوط كوبري المشاة بالمهندسين
سقوط كوبري المشاة بالمهندسين

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