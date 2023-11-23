ننشر أسعار الأسماك بأسواق البحيرة اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

شهدت أسواق الأسماك الطازجة والمجمدة بمحافظة البحيرة، ، صباح اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023 ، إستقرار الأسعار منذ بداية الاسبوع، حيث تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 65 لـ 75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 55 لـ 60جنيها للكيلو، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البوري مابين 90 لـ 110جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 230 لـ 280جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 200 لـ 220جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170 لـ 190جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 180جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السردين البلدي مابين 55 لـ 70جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 160 لـ 180جنيها للكيلو، كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 50 لـ 70جنيها للكيلو .