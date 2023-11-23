الكيلو بـ65 جنيها.. تعرف على أسعار الدواجن بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة ،صباح اليوم الخميس الموافق 23نوفمبر2023، إنخفاض أسعار الدواجن البيضاء، مابين جنيهان إلي ثلاثة جنيهات للكيلو ، حيث تراوحت مابين 65 لـ 68جنيها جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع مابين 95 لـ100جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 114 لـ 120جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86 لـ 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيها.

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 62 لـ 68 جنيها للكيلو، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124 جنيها للكيلو، وأسعارالدبوس 146جنيها للكيلو، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانية 158 جنيها للكيلو، وشاورما 157 جنيها للكيلو، كبد صافي 95 جنيها للكيلو .