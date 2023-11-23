يحرجون الحكومة الأثيوبية..مظاهرات أبناء تيغراي اللاجئين في مخيمات السودانية

الحكومة الأثيوبية

خرج أبناء تيغراي اللاجئين في مخيمات تندبا وأم راكوبا وحاشبا في السودان، في مظاهرات سلمية لإسماع صوتهم، اعتراضًا علي بيان الحكومة الأثيوبية بشأن عودتهم إلى ديارهم.

أعربوا اللاجئين التيغرانيين المتواجدين في السودان، عن استيائهم من البيان الذي صدر من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، عن عودة اللاجئين إلى ديارهم هي معلومة بعيدة عن الحقيقة.

وقالوا:" اللاجئين تشتتوا من المخيمات بسبب الحرب، التي اندلعت في السودان، واحتموا في أجزاء مختلفة في الدولة، وهم الآن متعرضون للخطر بسبب نقص الغذاء والدواء".

وأضافوا :" اللاجئين الذين هربوا من حرب تيغراي إلى السودان للنجاة بحياتهم، ولكن اندلعت حرب مفاجئة في السودان مما دهور أوضاع اللاجئين وجعلهم يعيشون في أزمات".

وطالب اللاجئين، في المظاهرات بأن يعمل المجتمع الدولي على إعادتهم إلى موطنهم حسب اتفاقية بريتوريا للسلام.

ونادوا من المغتربين، أيضًا بأن يساعدوا ويدعموا الشعب اللاجئ الذي يتواجد في حالة حرجة لإبقائه على قيد الحياة.