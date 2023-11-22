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الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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"زووم إفريقيا" في حلقة خاصة من داخل المعرض الإفريقي للتجارة البينية

الاعلامية سالي عاطف
الاعلامية سالي عاطف

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج "زووم افريقيا" على قناة CBC حلقة  خاصة ومميزة من داخل المعرض الافريقي للتجارة البينية في نسخته الثالثة المقام في القاهرة.

وأجرت الإعلامية سالي عاطف، لقاء خاصة مع الدكتورة كريستيان أبو لحاف، مدير التعاون الدولي لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، للحديث عن دور البنك في تمويل المشروعات، خاصة في ظل فترة أزمة كورونا.

وعن الأزياء والتراث الإفريقي أجرت سالي عاطف جولة داخل المعرض، للاضطلاع على ثقافة كل دولة افريقية، حيث أجرت حوارات مع كل من فاتو،
مصممة أزياء من السنغال، وجوني، مصممة حُلي، وويمبيا، مصممة انتيكات، وفيتا، مصممات منتجات يدوية.

يذكر أن برنامج "زووم افريقيا" يذاع كل يوم خميس في تمام الساعة السادسة مساء على قناة CBC.

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