"زووم إفريقيا" في حلقة خاصة من داخل المعرض الإفريقي للتجارة البينية

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج "زووم افريقيا" على قناة CBC حلقة خاصة ومميزة من داخل المعرض الافريقي للتجارة البينية في نسخته الثالثة المقام في القاهرة.

وأجرت الإعلامية سالي عاطف، لقاء خاصة مع الدكتورة كريستيان أبو لحاف، مدير التعاون الدولي لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، للحديث عن دور البنك في تمويل المشروعات، خاصة في ظل فترة أزمة كورونا.

وعن الأزياء والتراث الإفريقي أجرت سالي عاطف جولة داخل المعرض، للاضطلاع على ثقافة كل دولة افريقية، حيث أجرت حوارات مع كل من فاتو،

مصممة أزياء من السنغال، وجوني، مصممة حُلي، وويمبيا، مصممة انتيكات، وفيتا، مصممات منتجات يدوية.

يذكر أن برنامج "زووم افريقيا" يذاع كل يوم خميس في تمام الساعة السادسة مساء على قناة CBC.