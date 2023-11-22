فريق الجايكا الياباني يناقش مشروع تحسين الجودة بمستشفيات قنا

في إطار الزيارات الإشرافية الداعمة لمشروع تحسين الجودة وسلامة المرضي بالمستشفيات المصرية (EH-QIPS) قامت الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا، بإستضافة ورشة عمل لمناقشة مشاريع التحسين بإستخدام منهجية كايزن (Kaizen) وأنشطة السلامة.

وذلك بحضور كل من السيد تاتينو سان إستشارى المشروع والسيد الدكتور عمار فرج المسئول التقنى للمشروع والسيد الدكتور عبدالناصر مختار "الميسر الوطنى" للمشروع بمستشفيات الصعيد و بحضور الدكتورة بسمة زكي مدير إدارة الجودة وأعضاء فريق الجودة بمديرية الشئون الصحية بقنا، وفرق الجودة بالمستشفيات المستهدفة بالمشروع (مستشفى قنا العام -مستشفي التأمين الصحى -مستشفى قوص المركزى -مستشفي نجع حمادي. العام ) وذلك بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة قنا والإستعداد لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة أن الفريق الياباني قد ناقش خلال ورشة العمل عرض ومتابعة لما تم تنفيذه من أنشطة نهج إدارة المستشفيات 5S-KAIZEN-TQM.

حيث تم الإنتقال من المرحلة الأولي 5Sوالتى تضمنت تنظيم بيئة العمل والتخلص من الهدر إلى المرحلة الثانية التى تتمثل في مشاريع كايزن الخاصة بتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأضاف بدران أن الفريق قد قام بعدة زيارات ميدانية لمستشفيات قنا العام ، مستشفي التأمين الصحى ،مستشفي قوص المركزى ومستشفي نجع حمادي العام وذلك للتأكد من تنفيذ المرحلة الثانية وتنفيذ أنشطة النهج اليابانى في التحسين وذلك خلال الفترة من ٢٠ وحتي ٢٢ نوفمبر.

هذا و أكد الفريق خلال الزيارة بضرورة إستغلال كافة الفرص لتحسين الأنشطة من خلال إستخدام النهج المعني وذلك لتحسين جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات بما يتوائم وخطة وزارة الصحة السكان والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بدعم تطوير وتحديث منظومة القطاع الطبي بالمحافظة.