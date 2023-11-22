حبس 3 متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالشرقية

قررت النيابة العامة حبس 3 متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بمديرية أمن الشرقية.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 أشخاص متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وبيان ما إذا كان هناك وقائع مشابه من عدمه.



وكان قد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بالشرقية وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية - محلية"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.



وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

كما تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ما إذا كان هناك وقائع مماثلة من عدمه.

وكانت قد كشفت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج من قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 8 فرد محلى -4 طلقات خرطوش - أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار بها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

