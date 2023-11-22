تعرف على عقوبة نشر الفسق والفجور في المجتمع

حارب المجتمع خلال الآونة الأخيرة العديد من الظواهر السلبية والتى تعدت على قيمه وعاداته ونشر الفجور والفسق فيه.



وصرح المستشار "أيمن محفوظ" المحامي بالنقض، بأن المجتمع يواجه كل الظواهر السلبيه التي تتعلق بالأخلاق والأعراف والعادات وذلك بالعديد من بالرفض الاجتماعي لاصحاب تلك الظواهر الاجراميه ومن هنا نتحدث عن القانون في مواجهه نشر الفسق والفجور في المجتمع وفي البدايه لابد ان نعلم ان تلك الجريمه لنشر الانحراف الخلقي قد يكون احد سبل الحروب الموجهه على الدول.

وقد يكون ناشر الفسق والفجور عميل من مخابرات دوله اجنبيه لتدمير المجتمع المصري احيانا الجاني يرتكب تلك الجريمه بنشر الفسق والفجور وهو لا يدري انه يدمر مجتمع بالكامل فقد يكون هذا الجاني القائم بنشر الفسق والفجور متهما في قضيه ارهابيه وتصل العقوبات الى اقصاها فقد تصل الى السجن المؤبد او الاعدام في حالات خاصه جدا.

و لمجرد ان شخص يحاول نشر الفسق والفجور في المجتمع ورغم ان تلك الحاله هي حاله استثنائيه جدا الا انها قد تكون وارده الحصول ولكن في الحالات العاديه واجه قانون العقوبات في مواد عديده تلك الجريمه كما واجه قانون مكافحه جرائم الاداب رقم 10 لسنه 1961 تلك الظاهره ولكن حدثت طفره تكنولوجيه في المجتمع فانقسم الواقع الى واقع فعلي وواقع افتراضي .

فكان يجب على القانون ان يواجه جرايم الواقع الافتراضي وهي نشر الفسق والفجور على الانترنت فعقوبات قانون الانترنت الجديد رقم 175 لسنه 2018 قد جرم في مواد عديده نشر المحتوى الاباحي او هدم القيم الاسريه وانشاء حساب بقصد ارتكاب جريمه وتسهلها والعقوبات تصل الى خمس سنوات والخضوع الى المراقبه الشرطيه لمده مساويه للحكم بحد اقصى خمس سنوات وغرامه تصل الى 300 الف جنيه وعلى العلم ان العقوبات على جرائم الواقع الافتراضي لنشر الفسق والفجور وتجاره الجسد على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون عقوبات قاسيه جدا اكثر من عقوبات الواقع الفعلي لان بعض الساقطين والساقطات ممن يعملون في الدعاره الالكترونيه على الانترنت يتوهمون ان القانون لم يضع عقوبات للجرائم على الانترنت ولهذا نؤكد على ان جرائم الانترنت لها عقوبات قاسيه وغير محدوده.

وعلى المتابعين لهؤلاء الساقطات ان يمنعوا عنهم الدعم سواء الدعم المادي او المعنوي بالمشاهدات حتى نحاول ان نحصر تلك الظاهره في اضيق الحدود بالاضافه الى التوعيه من كافه مؤسسات الدوله للمواطن بالابتعاد عن هذه الافات الاخلاقيه وليعلم الجميع ان الهدف من نشر الفسق والفجور في مجتمعاتنا هو مؤامره لتدمير مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه في اهم ما نملك وهو ديننا و عادتنا واعرفنا والاعداء يريدون لنا هويه شاذه لا تستطيع ان تقاوم اطماع اي دوله استعماريه في ارضنا ولكننا سنعمل على تدمير مثل تلك المخططات الشيطانيه الموجهه لشعوبنا