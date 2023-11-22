تحرير 219 محضراً متنوعاً لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق والمخابز بكفر الشيخ

أسفرت جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ومباحث التموين، ومديريات " التموين، والصحة، والطب البيطري ‪ البيطري"، وجهاز حماية المستهلك عن تحرير 219مخالفة بالوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفرالشيخ ، بالإضافة إلى متابعة تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين، وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة. .

حيث تابع محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة التموينية، برئاسة اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد ، وعماد حبيب وكيل وزارة التموين، وعصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول بمدينة الحامول ، والتى أسفرت عن عدد تحرير 26 محضراً منها ( نقص وزن_نظافة_شهادة صحية_آخري متنوعة)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين .



وتابع المحافظ أعمال الحملة التموينية والرقابية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور ، رئيس مركز ومدينة بيلا والتى أسفرت عن تحرير 11 مخالفة تموينية من خلال المرور علي الأسواق والمنشآت التجارية والطاعم والمجازر، والتي تنوعت بين (5 محاضر عدم النظافة، ومحضرين عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم وجود شهادة صحية، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لكل واقعة علي حدة.



وتابع محافظ كفرالشيخ اعمال الحملة التموينية والرقابية بمركز مطوبس برئاسة اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس والتي أسفرت عن تحرير عدد 33 محضراً تضمنت ( محضرين تجميع _محضر تصرف_٧ نظافة_٥ نقص وزن_٣ شهادة صحية _٥عدم اعلان) وتم تحرير المحاضر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما تابع محافظ كفرالشيخ أعمال الحملة التموينية، بمركز ومدينة بلطيم برئاسة اللواء عمرو الفداوى رئيس مركز ومدينة بلطيم التي اسفرت عن تحرير 14 محضراً منها ( نقص وزن_ ونظافة_ وصحة_ آخرى متنوعة) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



كما تابع محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة التموينية، بمركز ومدينة سيدى سالم ، برئاسة أيمن خلف الله رئيس مركز ومدينة سيدي سالم والتى أسفرت عن تحرير 15 محضراً منها ( نقص وزن_نظافة_آخري متنوعة) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وتابع محافظ كفرالشيخ أعمال الحملة التموينية، بمركز ومدينة دسوق ، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق والتى أسفرت عن تحرير عدد 30 محضراً منها ( نقص وزن_نظافة_شهادات صحية _آخرى متنوعة) وتم عمل المحاضر الازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



كما تابع محافظ كفرالشيخ أعمال الحملة التموينية، بمركز ومدينة فوه ، برئاسة وائل فرج رئيس مركز ومدينة فوة، والتى اسفرت عن تحرير 20 محضراً منها ( نقص وزن_نظافة_شهادات صحية _آخرى متنوعة) وتم عمل المحاضر الازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وتابع محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة التموينية، بمركز ومدينة كفرالشيخ، برئاسة اللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والتى أسفرت عن تحرير 30 محضراً ، منها ( مخالفة التسعيرة _عدم إعلان_نقص وزن_نظافة_شهادات صحية _آخرى متنوعة) وتم عمل المحاضر الازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وتابع محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة التموينية، بمركز ومدينة مطوبس، برئاسة اللواء حاتم الهيدبي رئيس مركز ومدينة مطوبس، والتى أسفرت عن تحرير 33 محضراً ، منها ( مخالفة التسعيرة _عدم إعلان_نقص وزن_نظافة_شهادات صحية _آخرى متنوعة) وتم عمل المحاضر الازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما تابع محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة التموينية والرقابية، بمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين، والتى أسفرت عن تحرير 24 محضراً ، منها ( مخالفة التسعيرة _عدم إعلان_نقص وزن_نظافة_شهادات صحية _آخرى متنوعة) وتم عمل المحاضر الازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وتابع محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة التموينية والرقابية، بمركز ومدينة الرياض، برئاسة أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة الرياص، والتى أسفرت عن تحرير ٧ محاضر ، منها ( مخالفة التسعيرة _عدم إعلان_نقص وزن_نظافة_شهادات صحية _آخرى متنوعة) وتم عمل المحاضر الازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة التموينية، بمدينة برج البرلس ، برئاسة سليم ابوشريف رئيس مدينة برج البرلس، والتى أسفرت عن تحرير 9 محاضر ، منها ( مخالفة التسعيرة _عدم إعلان_نقص وزن_نظافة_شهادات صحية _آخرى متنوعة) وتم عمل المحاضر الازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وبذل كل الجهود من الدولة، لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وتطبيق مبادرة السيد رئيس الوزراء بشأن توفير وتخفيض السلع الأساسية للمواطنين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، مسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.