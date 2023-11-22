حضري الفول على الطريقة اللبنانية وتمتعي بمذاق شهي

يتميز الفول اللبناني في تحضيره، حيث يحتوي على أصناف متنوعة من الخضار مثل البيض والطماطم والبقدونس، مما يعطي مذاق لذيذ وشهي، كما يزيد من شعورك بالشبع ويمدك بالفيتامينات، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير الفول اللبناني بالخطوات.

الفول

طريقة عمل الفول اللبناني

المقادير

- الفول : 2 كوب (مدمس)

- زيت الزيتون : نصف كوب

- عصير الليمون : ربع كوب (حامض)

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- طماطم : 1 حبة (مقطعة)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : رشّة

- الكمون : رشّة

- سماق : رشّة

طريقة التحضير

في مقلاة على النار، ضعي الفول، وقلبي لعدة دقائق حتى يسخن.

ارفعي الفول عن النار، وأضيفي إليه البصل، والطماطم، والبقدونس، وزيت الزيتون، وعصير الليمون الحامض.

قلبي الخليط جيداً حتى تتداخل المكونات، ثم نكّهي بالملح، والكمون، والسماق وقلبي جيداً.

ضعي الفول في طبق التقديم وقدميه ساخناً.