كارثة إنسانية.. جيش الاحتلال يسرق جثامين الشهداء لسرقة جلودهم وأعضائهم (فيديو)

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية،إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بسرقة جثامين الشهداء ثم سلخها من أجل استغلال جلد الظهر للشهيد أو سرقة أحد أعضائه، وزراعتها في جسد إسرائيلي آخر أو بيعه.

عمليات تجارة الأعضاء يقوم بها كبار المسؤولين العسكريين في الجيش الإسرائيلي

وأضاف "الشرقاوي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء أن عمليات تجارة الأعضاء يقوم بها كبار المسؤولين العسكريين في الجيش الإسرائيلي، وأحد أهم وأكبر رجال الأعمال بين جيش الاحتلال أصبحوا أغنياء بسبب تلك العمليات.

سرقة 300 جثة فلسطينية من جثث الشهداء

ولفت إلى أن جيش الاحتلال قام بسرقة 300 جثة فلسطينية من جثث الشهداء من داخل مستشفى الشفاء من أجل استغلال جلودهم وأعضائهم، وهذا أمر معروف، ويجب أن يتم إدانته بشكل قوي دوليا.