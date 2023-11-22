فلسطين تُعلن ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 14 ألف شخص

أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 14 ألف شهيدًا و532 بينهم أكثر من 6000 طفل، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد شاب وطفل فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس.

من ناحية أخرى، استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلا يعود لعائلة الأغا غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي أربع غارات عنيفة، استهدفت أراضي زراعية.