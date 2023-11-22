عبدالسند يمامة يدعو إلى تكتل عربى قوى

رئيس الوفد: لا مكان للضعفاء فى عالم يعيش على التحالفات الكبرى

حقوق الفلسطينيين مستقرة تاريخياً وجغرافياً وما يحدث فى غزة عار على الإنسانية

المجتمع الدولى يكيل بمكيالين ويخدم مصالح الاحتلال

تكثيف حملتى الانتخابية فى ربوع مصر قبل الصمت الانتخابى

المشاركة الإيجابية للناخبين تحقق مصلحة الوطن والمواطن

الوفديون ضربوا أروع الأمثلة فى تلبية نداء الوطن والجميع على قلب رجل واحد

أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن الأحداث الكبيرة التى تشهدها المنطقة، وما يتعرض له شعب غزة من انتهاكات على أيدى مجرمى الحرب الذين يستخدمون جميع أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، فى غياب المجتمع الدولى، عار على الإنسانية جمعاء، وينذر بمخاطر جسيمة فى غياب معيار العدل الدولى والكيل بمكيالين بما يخدم مصالح الاحتلال فى مواجهة الحقوق الفلسطينية المستقرة تاريخيا وجغرافيا.

وشدد الدكتور عبدالسند يمامة على أن العالم أصبح تكتلات اقتصادية وسياسية ولا مكان فيه للضعفاء، مطالبا الدول العربية بضرورة التكتل اقتصاديا وسياسيا لفرض قوى جديدة على المجتمع الدولى تحفظ لمنطقتنا هيبتها وحدودها.

وقال عبدالسند يمامة إن الوطن العربى بما يملكه من قوة بشرية مقدارها 465 مليون نسمة، ومساحات جغرافية ممتدة الأطراف وثروات نفطية وزراعية، وقوة عسكرية لا يستهان بها فرصة لتحقيق الحلم العربى وحفظ أمننا وفرض وجودنا على الساحة الدولية.

وفى سياق متصل أكد الدكتور عبدالسند يمامة أن حملته الانتخابية فى السباق الرئاسى تكثف جهودها خلال فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين وقبل إعلان الصمت الانتخابى فى ربوع البلاد لشرح البرنامج الانتخابى، وحث جموع الناخبين على المشاركة الإيجابية فى السباق الرئاسى للمساهمة بدور إيجابى فى مستقبل البلاد بما يحقق خدمة الوطن والمواطن.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة إن أبناء الحزب العريق فى محافظات مصر ضربوا أروع الأمثلة فى تلبية نداء الوطن عشقاً للوفد وحباً فى الوطن، مؤكداً أن جميع لجان الوفد تعمل ضمن حملته الانتخابية بصورة مشرفة تعيد بيت الأمة فى الشارع المصرى بقوة.