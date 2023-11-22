«جنوب الوادي» تُكرم أعضاء بعثتها إلى مثلث حلاليب وتُوثق أعمال القافلة بمطبوعة

كرم الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، فريق عمل قافلة حلايب وشلاتين وأبورماد التي أطلقتها الجامعة خلال الفترة من 15 الى 18 نوفمبر الجاري .

أشاد رئيس الجامعة بجهود أعضاء القافلة في اطار التوجهات الوطنية بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية و تحسين مؤشرات الخدمة الطبية مشيرا الى أن الخدمات المجتمعية دورا أساسيا وجوهريا من أدوار الجامعة.

نتائج القافلة

وبيّن رئيس الجامعة، أن القافلة حققت نتائج متميزة في تقديم باقة متنوعة من الخدمات حيث قدمت قافلة الجامعة الطبية خدماتها لعدد 1459 حالة و القافلة البيطرية قدمت خدماتها لعدد 2343 حالة و تضمنت فعاليات القافلة جلسات توعية أسرية بمعرفة أساتذة كلية التمريض و زيارات ميدانية لمركز بحوث الصحراء من فريق كلية الزراعة و توزيع المساعدات العينية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي و القيادات الشعبية وتوزيع الأدوات المكتبية على المدارس.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمجموعة مرزوق عبد الوهاب مرزوق بدولة الكويت لتوجيه الدعم للقافلة ضمن العديد من الأنشطة التنموية للمجموعة وأشاد بجهود الحاج ناجى صديق نافل على مساهماته فى الاعمال الخيرية بمحافظة قنا.

وقال الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، إن هناك جهود كبيرة بذلت من أعضاء القافلة على مدار 3 أيام بالتنسيق مع الجهات المعنية و القيادات الشعبية و شهدت القافلة اقبالا كبيرا من الأهالي في مختلف الخدمات المقدمة.

ووجه الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشكر لرئيس الجامعة على مختلف أوجه الدعم المقدم للقافلة واكد ان هذه القافلة تمثل تجربة هامة على مختلف المستويات.

إصدار كتيب للتوثيق

وأكد الدكتور علي الدين عبد البديع منسق عام القافلة، أن القافلة حققت مستهدفاتها و تضمنت العديد من الإنجازات و يجري الإعداد لكتيب تذكاري لتوثيق أعمال القافلة.

تضمنت فعاليات التكريم تقديم شهادات التقدير لأعضاء القافلة، وحضرها عادل احمد مصطفى أمين عام الجامعة و الدكتور سامي عبد الرؤوف عميد كلية الطب البيطري و الدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية و الدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي و الدكتور عبد الناصر عبد الجابر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور منتصر حمدون وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و فرق عمل القافلة من الادارات المركزية والكليات.