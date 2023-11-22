الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

30 منحة تدريبية للصحفيين بمركز اللغة والثقافة العربية فى جامعة القاهرة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين عن توفير 30 منحة تدريبية للصحفيين من مركز اللغة والثقافة العربية فى جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور أحمد عمار مدير المركز.

موعد الدورة التدريبية

تعقد الدورة التدريبية أيام الإثنين 18 ديسمبر، والخميس 21 ديسمبر، والإثنين 25 ديسمبر، والخميس 28 ديسمبر من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 12  ظهرًا تحت عنوان (نحو لغة تحريرية صحيحة.. كيف تتجنب الأخطاء اللغوية)؟

 

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مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية يزور مقر القنصلية الفلسطينية

يحاضر في الدورة أ.د. عرفة حلمى الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها - جامعة القاهرة.

يأتى ذلك على هامش إحياء اليوم العالمى للغة العربية، علمًا بأن الدورة مجانية.

تتلقى النقابة طلبات الزملاء الراغبين فى الاستفادة من الدورة بدءًا من غدٍ الخميس 23 نوفمبر 2023م، وحتى يوم الأحد 26 نوفمبر بمقر شئون المجلس فى النقابة.

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نقابة الصحفيين تطلق دورة تدريبية في الإعلام الافتراضي

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