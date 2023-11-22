30 منحة تدريبية للصحفيين بمركز اللغة والثقافة العربية فى جامعة القاهرة

أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين عن توفير 30 منحة تدريبية للصحفيين من مركز اللغة والثقافة العربية فى جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور أحمد عمار مدير المركز.

موعد الدورة التدريبية

تعقد الدورة التدريبية أيام الإثنين 18 ديسمبر، والخميس 21 ديسمبر، والإثنين 25 ديسمبر، والخميس 28 ديسمبر من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا تحت عنوان (نحو لغة تحريرية صحيحة.. كيف تتجنب الأخطاء اللغوية)؟

يحاضر في الدورة أ.د. عرفة حلمى الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها - جامعة القاهرة.

يأتى ذلك على هامش إحياء اليوم العالمى للغة العربية، علمًا بأن الدورة مجانية.

تتلقى النقابة طلبات الزملاء الراغبين فى الاستفادة من الدورة بدءًا من غدٍ الخميس 23 نوفمبر 2023م، وحتى يوم الأحد 26 نوفمبر بمقر شئون المجلس فى النقابة.