مكتبة شرق بولاق الثقافية بالخارجة ينظم "مسابقات والعاب ترفيهية للأطفال"

ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد نظمت مكتبة شرق بولاق الثقافية بالخارجة "مسابقات والعاب ترفيهية للأطفال" تنفيذ اسماء نبهى

شاركت العديد من الأطفال في مسابقات وألعاب ترفيهية ممتعة وكانت الفعالية جزءًا من خطة الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والترفيهي للأطفال في المناطق الريفية.

تم تنظيم المسابقات والألعاب وقد تنوعت النشاطات المقدمة للأطفال، بما في ذلك الألعاب الترفيهية والمسابقات الثقافية والفنية.

تهدف هذه المسابقات والألعاب إلى تحفيز الأطفال على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الثقافية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية. وتعمل هذه الفعالية على تعزيز القيم الثقافية والاجتماعية لدى الأطفال وتعليمهم المهارات العملية والتعاون والقيادة.

تم تقديم العديد من الجوائز والهدايا للفائزين في المسابقات، بهدف تحفيز الأطفال وتعزيز الروح المنافسة الصحية بينهم. وقد لاقت الفعالية رواجًا كبيرًا في المنطقة، حيث استمتع الأطفال بوقتهم وتفاعلوا بحماس وسعادة خلال المسابقات.

تعتبر مسابقات وألعاب الأطفال جزءًا مهمًا من برامج وخطط الهيئة العامة لقصور الثقافة، فهي تعزز تفاعل الأطفال مع الثقافة وتساهم في تنمية شخصية الطفل وقدراته الذهنية والإبداعية. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الثقافة في المجتمعات الريفية وتوفير فرص الترفيه والتعلم للأطفال في تلك المناطق.

ومن المتوقع أن تستمر مسابقات وألعاب الأطفال في المستقبل، بمشاركة المزيد من الأطفال وتنويع الأنشطة المقدمة. فهذه المبادرة تعكس التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتعزيز الثقافة والترفيه في كافة أنحاء البلاد، وتؤكد على أن الثقافة هي حق للجميع بغض النظر عن منطقتهم الجغرافية أو خلفيتهم الاجتماعية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات