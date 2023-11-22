7 وسائل للإبلاغ عن ارتفاع الأسعار وجشع التجار

مع موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها العديد من السلع في الأسواق خلال الفترة الحالية والتي تكون في الغالب مفتعلة من قبل التجار الذين يستغلون الأزمات في مقابل الثروات، يبحث العديد من الأشخاص عن طرق للإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع دون مبرر.

وكان جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين أكدا على ضرورة الإبلاغ من قبل المواطنين فى حال استغلال ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق، من خلال عدد من العناصر تستعرضها "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية:

طرق الإبلاغ عن ارتفاع الأسعار

الاتصال بالخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم (19280).

كما يمكن الإبلاغ عن ارتفاع الأسعار من خلال الاتصال على الخط الساخن 19588 لجهاز حماية المستهلك من أي تليفون أرضي.

إرسال الشكاوى المتعلقة بغلاء الأسعار عبر خدمة الواتس آب، على الرقم 01577779999.

الإبلاغ عن غلاء الأسعار، من خلال الفاكس على الرقم 0233055753.

الإبلاغ عن غلاء الأسعار من خلال الموقع الإلكتروني www.cpa.gov.eg.

من طرق الإبلاغ عن غلاء الأسعار ما يكون من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الإبلاغ عن غلاء الأسعار باليد، من خلال المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك، وفروعه المنتشرة على مستوى المحافظات.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المستهلك قام بشن حملات رقابية مُكبرة و موسعة علي الأسواق لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة.