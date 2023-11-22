صلاح أبو المجد في ندوة تثقيفية بجامعة عين شمس

تستضيف جامعة عين شمس، يوم الأحد المقبل، صلاح أبو المجد خبير التنمية البشرية والتسويق.

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ندوة تثقيفية تستضيف خبير التنمية البشرية والتسويق صلاح أبو المجد بمدرج الاحتفالات الكبرى بكلية الحقوق يوم الاحد الموافق 26 نوفمبر 2023.

يأتي ذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به أسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب الجامعة وتحت رعاية أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس.

من هو صلاح أبو المجد؟

ويعد صلاح أبو المجد أحد النماذج الناجحة والمضيئة من أبناء جامعة عين شمس، حيث تخرج في كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية جامعة عين شمس.

وحصل صلاح أبو المجد على الماجستير في القانون الدولي من جامعة عين شمس وماجستير في قوانين التجارة الدولية من جامعة بوردو بولاية إنديانا الأمريكية.

بدأ صلاح أبو المجد رحلته منذ سنوات كمحاضر في مجال الاقتصاد وقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أفكاراً جديدة ومبتكرة في مجال المبيعات والتسويق جذبت آلاف المتابعين.