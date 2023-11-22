مستشفى عين شمس الجامعي يناقش أحدث التطورات في علاج 5 أورام

انطلقت فاعليات مؤتمر علاج الأورام لمستشفى جامعة عين شمس في دورته العاشرة، احتفالا باليوبيل الذهبي لتأسيس قسم علاج الأورام، بحضور كوكبة من الخبراء المصريين والدوليين في مجال الأورام.

وأوضحت الدكتورة لبنى عز العرب، استاذ ورئيس قسم الاورام طب عين شمس، أن المؤتمر يحمل رمزية خاصة بمناسبة مواكبته اليوبيل الذهبي لتأسيسي قسم علاج الأورام، مؤكدة على حضور خبراء وأساتذة جامعات مصرية إلى جانب خبراء عالميين من ألمانيا والنمسا وإيطاليا وبلجيكا واسبانيا وإنجلترا والسعودية.

وأضافت الدكتورة لبنى عز العرب، أن المؤتمر ناقش آخر التطورات والابتكارات في مجالات تشخيص وعلاج الأورام، منها أورام الجهاز العصبي والرئة والثدي والجهاز الهضمي والكبد والرأس والرقبة.

وتابعت رئيس قسم الأورام في طب عين شمس، أن المؤتمر استعرض الابتكارات في الجراحة والعلاج الكميائي في علاج أورام الجهاز العصبي، والعلاجات المستهدفة في أورام الرئة، والعلاج الشمولي في أوارم الجهاز الهضمي والكبد، والعلاجات الإشعاعية للأورام المعقدة في الرأس والرقبة.

من جانبه، أشار الدكتور هشام الوكيل، أستاذ الأورام بطب عين شمس، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إلى عقد ورش عمل حول الفيزياء الإشعاعية في علاج الأورام، والتغذية العلاجية ودورها في عملية العلاج وتحسين النتائج، وكذا العلاج الإشعاعي الموضعي في مواجهة الأورام بدقة.

وأكدت دكتور هشام أن المؤتمر شكل منصة حيوية لتبادل الخبرات في العلاج السرطاني، وجزء هام من رحلتنا نحو تحسين مستوى الرعاية والعلاج للمرضى.