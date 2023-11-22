رئيس جامعة عين شمس يترأس الجلسة الأولى لمجلس شئون التعليم

ترأس الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجلسة الاولى لمجلس شئون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وعقدت الجلسة بقاعة الاجتماعات بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية طلبة بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

وفي مستهل كلمته قدم رئيس جامعة عين شمس الشكر إلى الدكتورة غادة فاروق حسن - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجهودها المثمرة في القيام بأعمال رئيس الجامعة خلال الفترة الإنتقالية كما قام بتوجيه الشكر إلى الدكتور محمود المتينى - رئيس الجامعة السابق لجهوده المثمرة في تطوير الجامعة.

ووجه رئيس جامعة عين شمس الشكر إلى الدكتور عبد الفتاح محمد فتحى سعود - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق لجهوده المثمرة في تطوير القطاع مثمنا الجهود التي بذلتها القيادات السابقة للجامعة مؤكدا على ان استكمال هذه الإنجازات هو من أهم الأولويات للفترة القادمة.

كما قام بتهنئة الوكلاء المعينين الجدد على توليهم منصب وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

تفعيل البريد الإلكتروني للطلاب في جامعة عين شمس

و تم عرض موجزا عن أعمال القبول في جامعة عين شمس وكلياتها حتى تاريخه والشراكات الدولية والمنح الجامعية بالاضافة إلى الخريطة الزمنية للعام الدراسي ، استكمال ميكنة إصدار قرارات منح الدرجة العلمية من خلال منظومة الـ UMS.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أهمية تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بطلاب الجامعة لسهولة التواصل بين الطالب والكلية.

كما استعرض المجلس استراتيجية التعليم والتعلم وسياسات الجامعة ودليل القياس والتقويم.

كذلك استعرض المجلس حصول كلية الزراعة على المركز الأول بمسابقة الهاكاثون AUC من خلال مشاركة طلاب الكلية ضمن فعاليات إسبوع ريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية .