مركز شباب وادي الطور يتوج بالمركز الثالث للنسخة العاشره لدوري مراكز الشباب

تنافس فريق مركز شباب وادي الطور و فريق مركز شباب المزينة علي ملعب مركز التنميه الشبابية بالطور ضمن منافسات دوري مراكز الشباب النسخه العاشرة بمحافظة جنوب سيناء .

بدأت المباراه وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة ، وهيئة الإسعاف ، بوجود الفريقين داخل الملعب ، و بمنافسه قويه بين الفريقان ، لينتهي اللقاء بفوز مركز شباب الوادي و تتويجه بالمركز الثالث .

يعد دوري مراكز الشباب لكرة القدم واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزاره الشباب و الرياضه علي مدار ١٠ سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره في اكتشاف الموهوبين حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

تحت رعايه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و توجيهات محمد فتحي وكيل الوزاره و حضور احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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