بيراميدز يتعرض لضربة قوية بغياب ثنائي الفريق قبل مباراة مازيمبي

تعرض فريق بيراميدز لضربة قوية قبل مباراة مازيمبي الكونغولي في المباراة المرتقبة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولي في دوري أبطال أفريقيا.

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يغيب المغربي وليد الكرتي لاعب بيراميدز بسبب إصابة خلال الفترة الماضية ، بجانب تعرض اصابة مصطفي فتحي لاعب بيراميدز أيضًا وسوف يغيب عن لقاء مازيمبي .

وكشف الدكتور مصطفى المنبري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن وليد الكرتي يعاني من مزق في السمانة يعاني منه منذ أيام ويخضع معه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف بهدف تجهيزه للمشاركة في الأيام المقبلة في ظل ضغط وتوالي المشاركات محليا وقاريا.

ويغيب الكرتي عن مباراة بيراميدز المقبلة في مواجهة مازيمبي الكونغولي المحدد لها السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في أولى مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

انتهى نادي بيراميدز بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة الفريق أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاءت الترتيبات الإعلامية على النحو التالي:

يوم الخميس ٢٣-١١

تدريب نادي بيراميدز ٥:٠٠ مساء .. الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي "متاح التصوير ١٥ دقيقة"

مؤتمر نادي مازيمبي ٥:٣٠ مساء .. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

تدريب نادي مازيمبي ٦:٠٠ مساء .. الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي "متاح التصوير ١٥ دقيقة"

مؤتمر نادي بيراميدز ٦:٣٠ مساء .. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع