كيت ميدلتون تستقبل رئيس كوريا وزوجته بإطلالة خرجت عن المألوف

استقبلت أميرة ويلز كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام رئيس كوريا الجنوبية وزوجته في المملكة المتحدة، لتخطف الأنظار بإطلالة خرجت بها عن المألوف.

كيت ميدلتون

كيت ميدلتون تتألق بإطلالة مستوحاه من علم كوريا

عادةً تظهر كيت ميدلتون بإطلالة من الألوان الحيادية، إلا أنها كسرت القاعدة في هذه المقابلة، لتظهر بإطلالة موحدة اللون، وربط البعض لون الفستان بلون علم كوريا، حيث إرتدت فستان فوق الركبة باللون الأحمر، ونسقت عليه كاب فضفاض نفس اللون ومُزين بفيونكة كبيرة ناحية الصدر.

وانتعلت كيت ميدلتون حذاء ذا كعب عالِ باللون الأحمر، كما حملت كلاتش صغيرة الحجم نفس اللون، وتزينت زوجاً من الأقراط المتدلية المصنوعة من الياقوت والألماس باللون الأزرق الساحر، بالإضافة لخاتم نفس اللون يعكس أناقتها.

كيت ميدلتون

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت كيت ميدلتون تصفيفة شعر بسيطة فربطت خصلاتها البنية شكل كعكة منفوشة، وزينت شعرها بقبعة ولسعة الحواف باللون الأحمر الجذاب.

وتألقت الأميرة بمكياجًا ناعمًا وبسيط، فإعتمدت ظلال العين بدرجات البني، بالإضافة لماسكرا؛ لتحصل على رموش طويلة وكثيفة، وزينت وجنتيها ببلاشر ناعم باللون الوردي، واختارت ملمع شفاه نفس اللون، مما تماشى مع لون بشرتها وفستانها.