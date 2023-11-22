فهود كونغولية لمعت مع المنتخبات الأوروبية

على مدار السنوات الماضية رأينا العديد من اللاعبين الأفارقة الذين قرروا تمثيل المنتخبات الأوروبية بدلا من بلادهم الأصلية وتعددت الظروف والأسباب حول اختيارتهم لمنتخبات القارة العجوز.



معظم اللاعبين الأفارقة الذين اختاروا تمثيل المنتخبات الأوروبية كانت بسبب معيشتهم في أوروبا، أو ولدوا بها أو فضلوا الاستمرار في القارة العجوز أو هاجروا إليها من أجل تحسين حياتهم المعيشية و الاجتماعية.



نسلط الضوء اليوم على اللاعبين من دولة الكونغو الديمقراطية الذين اختاروا تمثيل منتخبات أوروبا بدلا من بلادهم الأصلية على رأسهم النجم الدبابة روميلو لوكاكو الذي أختار تمثيل منتخب بلجيكا ويعد أحد أهم العناصر في خط الهجوم لدى المنتخب البلجيكي.



ولا نستطيع نسيان ستيف مانداندا حارس نادي رين الحالي ومارسيليا السابق الذي اختار تمثيل فرنسا، وكان متواجدا مع الديوك الفرنسية عندما توجوا ببطولة كأس العالم 2018، بالإضافة لوصافة بطولتي مونديال قطر، وكأس أمم أوروبا.



وان بيساكا



يعتبر ارون وان بيساكا المولود في إنجلترا، ذو الأصول الكونغولية ، ولعب مع منتخب الكونغو لتحت 20 عاما وخسر بثمان أهداف نظيفة أمام إنجلترا لتحت 17 عاما في مباراة ودية عام 2015، بعد ذلك تلقى بيساكا استدعاء لتمثيل منتخب إنجلترا لتحت 20 عاما في مارس 2018 و تعرض للطرد معهم في مباراة بولندا.



قبل أن يتلقى بيساكا استدعاء للإنضمام لمنتخب إنجلترا لتحت 21 عاما لأول مرة في سبتمبر 2018، وشارك معهم في بطولة أمم أوروبا لتحت 21 عاما في عام 2019، وظهر مرة واحدة أمام فرنسا وخسرت الأسود الثلاثة بهدفين لهدف وسجل بيساكا هدفا بالخطأ في مرماه.



وسط اهتمام الكونغو بضمه، قال وان بيساكا في مايو 2019 إنه ينوي مواصلة مسيرته الدولية مع إنجلترا، قائلاً: "الهدف هو إنجلترا. أنا سعيد باللعب مع إنجلترا وتمثيل إنجلترا، لذلك هذا ما سأفعله".



وفي أغسطس 2019 تلقى أول استدعاء للمنتخب الإنجليزي الأول قبل تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020 ضد كوسوفو وبلغاريا، لكنه اضطر للانسحاب من الفريق بسبب إصابة في الظهر.



منذ ذلك الحين لم يتلقى بيساكا استدعاء من منتخب إنجلترا وسط منافسة مع كايل ووكر وترينت ألسكندر أرنولد، وكيران تريبييه، وريس جيمس.



تراجع أداء بيساكا في الفترة الماضية قبل أن يعرب أكثر من مرة عن رغبته في تمثيل جذوره الكونغو الديمقراطية وسط تكهنات اعلامية عن امكانية تبديل جنسيته إلى أصوله "الكونغو".



بريسنيل كيمبيمبي



ولد كيمبيمبي لاعب باريس سان جيرمان في فرنسا، لأب كونغولي وأم من أصل أفريقي هايتي، لعب صاحب الـ28 عاما عندما كان صغيرا مع منتخب الكونغو للشباب قبل أن يغير رأيه ويلعب لـ فرنسا لتحت 21 عاما.

تلقى كيمبيمبي الاستدعاء الأول للديوك الفرنسية في تصفيات اوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 بعد تعرض مانجالا للإصابة ليتواجد بدلا منه لمباراتي بلغاريا وهولندا في اكتوبر 2016، وشارك لأول مرة مع فرنسا في مارس 2018 في مباراة ودية أمام روسيا، وتواجد ضمن قائمة الديوك لمونديال روسيا 2018 وشارك أمام الدنمارك، كما تواجد في بطولة دوري الأمم الأوروبية.



أل شاداي بتشيابو



ولد شاداي بتشيابو لاعب لايبزيج في فرنسا، ولديه اصول كونغولية، بيتشيابو هو لاعب دولي فرنسي للشباب بدأ في تلقي الاستدعاءات لمنتخبات الشباب الفرنسية في يناير 2020.

و في عام 2021، تم استدعاء بيتشيابو للعب مع منتخب فرنسا تحت 18 عامًا في بطولة ليموج الدولية.



بينوا باديتشلي



ولد بينوا باديتشلي مدافع تشيلسي في فرنسا وهو من أصل كونغولي ديمقراطي، ولعب لمنتخب فرنسا لتحت 16 عامًا إلى أقل من 21 عامًا منذ عام 2016.



تلقى أول استدعاء للعب مع منتخب فرنسا الأول، لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية ضد النمسا والدنمارك في سبتمبر 2022.



تانجي ديمبيلي



تانجي ديمبيلي لاعب جالطة سراي المعار من توتنهام ولد في فرنسا لأبوين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويحمل الجنسيتين الفرنسية والكونغولية.



في 11 أكتوبر 2018، ظهر ندومبيلي لأول مرة مع منتخب فرنسا عندما دخل كبديل لبول بوجبا في الدقيقة 67 من المباراة الودية ضد أيسلندا على ملعب دو رودورو في جانجان والتي انتهت بالتعادل 2–2.



يوري تيليمانس



ولد تيليمانس لاعب أستون فيلا في سينت بيترز ليو، برابانت الفلمنكية، وهي مملكة بلجيكا الحديثة، والده من أصل فلمنكي ووالدته من أصل كونغولي.



مثل تيليمانس منتخب بلجيكا ولعب قبلها مع منتخب بلجيكا للشباب، قبل أن يلعب أول مباراة دولية له مع المنتخب البلجيكي الأول في نوفمبر 2016، عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا.



وكان تيليمانس جزءًا من منتخب بلجيكا الذي احتل المركز الثالث في كأس العالم 2018، وشارك أيضًا في بطولة أمم أوروبا 2020 وكأس العالم 2022.



تم استدعاء تيليمانس لتشكيلة منتخب بلجيكا الأول لمباراة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2016 ضد ويلز، في يونيو 2015، و ظهر لأول مرة على المستوى الدولي في 9 نوفمبر 2016، في مباراة ودية انتهت بالتعادل 1–1 أمام منافسه هولندا.



كولو مواني



ولد النجم الفرنسي مولو مواني لاعب باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية باريس، ويحمل الجنسيتين الفرنسية والكونغولية.

لعب مواني مع منتخب فرنسا للشباب، حيث شارك في مباريات لمنتخب فرنسا لتحت 21 عامًا والمنتخب الأولمبي، و في 15 سبتمبر 2022، تلقى كولو مواني أول استدعاء له لمنتخب فرنسا الأول لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية.



في 16 نوفمبر 2022، حل مواني محل كريستوفر نكونكو في تشكيلة فرنسا لكأس العالم بعد أن اضطر الأخير للانسحاب بسبب الإصابة.



كريستوف نكونكو



ولد كريستوف نكونكو لاعب تشيلسي في فرنسا وهو من أصل كونغولي، ولعب مع المنتخب الفرنسي للشباب، ومثل فرنسا في منتخبات أقل من 16 عامًا و 19 عامًا وتحت 20 عامًا و 21 عامًا وشارك في ثلاث مباريات مع فرنسا تحت 20 عامًا في كأس العالم تحت 20 سنة 2017.



تلقى أول استدعاء لمنتخب فرنسا الأول لخوض مباريات ودية ضد ساحل العاج وجنوب أفريقيا في 25 و29 مارس 2022، على التوالي وقد ظهر لأول مرة كلاعب أساسي في المباراة ضد ساحل العاج.



وفي 9 نوفمبر 2022، تم اختياره ضمن تشكيلة فرنسا المكونة من 25 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر. وفي 15 نوفمبر، تعرض لإصابة في الركبة بعد اصطدامه بإدواردو كامافينجا خلال المران، مما أجبره على الانسحاب قبل المنافسة.



دودي لوكيباكيو



ولد لوكاباكيو في بلجيكا لأبوين من أصل كونغولي، وخاض لوكاباكيو أول مباراة له مع منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة ودية انتهت بخسارة 1–0 أمام كينيا في 4 أكتوبر 2016.



ومنذ ذلك الحين قام بتغيير ولاءه لتمثيل منتخب بلجيكا تحت 21 سنة، و في أكتوبر 2020، تم استدعاؤه لتشكيلة بلجيكا الأولى للمباراة الودية ضد ساحل العاج ومباريات دوري الأمم الأوروبية ضد إنجلترا وأيسلندا في 8 و11 و14 أكتوبر 2020 على التوالي.



و في 14 أكتوبر 2023، سجل لوكيباكيو أول هدفين دوليين له في فوز بلجيكا 3–2 على النمسا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.

