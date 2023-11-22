13 ألف متر مسطح من بلاط الإنترلوك لرصف شوارع منطقة الزراعة بنطاق حي شرق سوهاج

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الانتهاء من أعمال رصف الطرق الداخلية والخارجية، والشوارع الفرعية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، قامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة أعمال رصف وتطوير الشوارع الفرعية بمنطقة الزراعة المتفرعة من طريق أسيوط سوهاج، بتكلفة 3 مليون جنيه، بمساحة 13 ألف متر مسطح، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .



حيث قام كل من علي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق بالمحافظة، بتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الفرعية بمنطقة الزراعة أمام الحماية المدنية، والمتفرعة من طريق أسيوط سوهاج، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وذلك في إطار خطة المحافظة للانتهاء من كافة الشوارع التي شهدت إحلال وتجديد شبكات المرافق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .