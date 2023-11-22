الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاعي العقارات والإعلام

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023، لتسجل أعلى مستوى في شهرين، بقيادة أسهم شركات الإعلام والعقارات، وقفز سهم سيج للبرمجيات لمستوى قياسي بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية سنوية قوية.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، بعد تعاملات هادئة إلى حد كبير حتى الآن هذا الأسبوع.

وكانت أسهم العقارات الأفضل أداء بارتفاع نسبته 0.7 بالمئة، فيما زادت أسهم وسائل الإعلام بنسبة 0.5 بالمئة.

وقفز سهم سيج سبعة بالمئة لتتصدر المؤشر "ستوكس 600" بعد ارتفاع 18 بالمئة في أرباح التشغيل الأساسية لعام كامل.

وبدعم من توسع الهوامش إلى 20.9 بالمئة، قالت الشركة البريطانية إنها ستستمر في الزيادة هذا العام.

كما قفز سهم تيسن كروب الألمانية خمسة بالمئة بعد إعلان نتائجها.

وتراجع سهم كينج فيشر لمستلزمات تطوير المنازل 5.8 بالمئة بعد تخفيض توقعات أرباح العام بأكمله للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

البورصة المصرية تربح 16.8 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 16.8 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.690.4 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوي 24981نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.54% .

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.4%.

شهدت البورصة اليوم تنفيذ شراء أسهم المتضررين من قرار الشطب الاختياري لأسهم دلتا للانشاء والتعمير.

قالت البورصة في بيان اليوم أنه تم تنفيذ شراء عدد 5,756,108 سهم من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 18.50 جنيه للسهم.

سبق وأعلنت البورصة المصرية كميات أوامر البيع المبدئية على أسهم شركة دلتا للإنشاء والتعمير، استجابة للشطب الاختياري لأسهم الشركة المصدرة حيث بلغت كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة عدد 5.756 مليون سهم.

وحققت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، صافي ربح بلغ 9.82 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 9.47 مليون جنيه أرباحاً خلال الربع نفسه من العام الماضي.