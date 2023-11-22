تعاون بين صناع الخير ومدرستين بريطانية وفرنسية بالقاهرة لدعم أهالى غزة

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي والمدرستين البريطانية الدولية "إيبس" والفرنسية الدولية "كونكورديا" بالقاهرة سلسلة جديدة من التعاون فى دعم الانشطة الخيرية التنموية والاغاثية والبداية بدعم اشقاءنا فى غزة من خلال تبرع طلاب المدرسين وفرق العمل بها بمساعدات غذائية وطبية .



واكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير ان التعاون مع المدرستين البريطانية والفرنسية بالقاهرة لتنفيذ سلاسل من الاعمال الخيرية التنموية والاغاثية تبدء بدعم اشقاءانا فى غزة ياتى فى اطار استراتيجية عمل صناع الخير الهادفة الى مد جسور التواصل مع كل المؤسسات التربوية المحلية منها والدولية وكافة المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها المجتمعية لتنفيذ مشروعات تنموية وتقديم مساعدات اغاثية ليس داخل مصر فقط ولكن لنجدة اشقاءنا فى دول الجوار وبخاصة فى قطاع غزة بعد ما نشاهده الان من واقع مرير يعيشه اهالى غزة .



من جانبه اوضح محمد حسن المدير الإداري للمدرستين البريطانية والفرنسية ان الحرص على مشاركة طلاب وفرق عمل المدرستين فى دعم الانشطة الخيرية التنموية بشكل عام والاغاثية بشكل خاص والتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية فى هذا الشان ياتى فى اطار تحقيق اهداف المدرستين بتقديم نماذج عملية لما يدرسه الطلاب فى المدرسة من قيم نبيلة منها قيم الدعم والمؤازرة لمن يحتاج الدعم وقيم المساندة فى حال التعرض لظروف قهرية مثل الحروب وغيرها

واكدت سحر شوقي المنسق العام بالمدرسة الفرنسية ان تعاون طلاب وفرق عمل المدرسة الفرنسية مع مؤسسة صناع الخير فى دعم اشقاءنا فى قطاع غزة تعد اولى سلاسل دعم تم التوافق عليها سوف يتم تنفيذها تباعا بين المدرسة الفرنسية بطلابها وفرق عملها وبين مؤسسة صناع الخير للتنمية وان الطلاب بانفسهم قاموا بتعبئة كراتين المواد الغذائية وسط حماس شديد منهم ومشاعر فياضة تجاه اشقاءنا فى غزة وتم تنظيم فعاليات التعبئة داخل المدرسة حتى يتم اتاحة الفرصة لكل الطلاب وفرق العمل بالمشاركة وخاصة وانهم هم من تبرع بقيمة هذه المساعدات.