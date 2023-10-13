صناع الخير تقدم 30 طن مساعدات غذائية و2000 بطانية وكميات كبيرة من الأدوية لدعم أهالي غزة

ضمن قوافل التحالف الوطنى الموسعة لدعم الاشقاء الفلسطينيين..

اعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي انها بدات فى تنفيذ برنامج عمل موسع يستهدف تقديم حزمة من المساعدات المتنوعة لدعم اهالى غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وفى ضمن القوافل الموسعة للتحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي لاغاثة الفلسطينيين ضحايا الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة .

40 جهاز تنفس صناعي وفرق عمل ومتطوعي المؤسسة بانحاء الجمهورية يشاركون فى حملات التبرع بالدم



واكد مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء صناع الخير سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة ان المؤسسة كعضو مؤسس فى التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي شكلت فريق عمل من قياداتها للمشاركة بفاعلية فى قوافل التحالف الوطنى لصالح اهالى غزة من خلال تقديم اقصى ما يمكن من مساعدات فى اقصر وقت ممكن وانه وحتى الان تم تجهيز 30 طن مساعدات غذائية و2000 بطانية .



واوضح زمزم انه وفى القطاع الطبى تشارك فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها فى انحاء الجمهورية فى حملات التبرع بالدم فمنذ ساعات الصباح الاولي تحركت فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها الى اماكن التبرع بالدم التى حددها التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي فى المحافظات المختلفة وبدا على الفور فى التبرع بالدم وتنظيم الحضور والدعوة للمشاركة بالتبرع هذا كله فضلا عن تقديم المؤسسة لعدد 40 جهاز تنفس صناعي وكميات كبيرة من الادوية جاري التنسيق مع قيادات التحالف وباقى مؤسساته على شحنها وتوصيلها للقطاع.