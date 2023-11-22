رغم أزمة أسعار السجائر.. أسباب منع زراعة التبغ في مصر

يتساءل الكثير من المواطنين المدخنين عن أسباب عدم زراعة التبغ في ظل أزمة أسعار جميع منتجات الأدخنة في مصر مع تبرير تلك الأزمة بسبب إستيراد التبغ وسعر الدولار ليطرح العديد من المواطنين التساؤلات حول أسباب عدم زراعة التبغ محليا؟



بعض الأفكار التي تراود المدخنين بهدف إيجاد حل جذري لتلك الأزمة التي تستمر لأكثر منذ 6 أشهر وحتى الأن وبعد رفع الأسعار من قبل الشركات لوضع حد لتلك الأزمة خلال الفترة الماضية واستمرار الزيادات بشكل غير رسمي في السوق المحلي .

أسباب منع زراعة التبغ في مصر



حدد مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى اسباب رفضه مقترح زراعة التبغ فى مصر في الاتي :

نبات التبغ ينقل بعض الأمراض الفيروسية تهدد باقى أفراد العائلة النباتية والتربة.



لا توجد خريطة زراعية فى مصر لزراعة التبغ بسبب الظروف المناخية غير الملائمة.



ليس له مردود اقتصادى، ولا يحقق مزايا اقتصادية.



يحتاج بعد الزراعة إلى تكنولوجيا عالية لصناعة إنتاج المحصول تسمى بالتعطين.



لا يوجد فنيون فى مصر لصناعة المنتج.



زراعة التبع ممنوعة بفرمان من محمد علي باشا بعد توقيعه معاهد مع اليونان ولا يزال هذا الفرمان ساريا حتى الأن.

رفض زراعة التبغ فى مصر، مستندة إلى القرار الوزارى رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٦ بقصر استنباط التبغ أو زراعته محليا لأغراض التجارب على وزارة الزراعة.



مصر موقعة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة الدخان فى 17 يوليو 2003 لحماية البيئة وصحة الأفراد.



لن تستغنى وزارة الزراعة عن استقطاع مساحة من الأراضى لزراعة التبغ على حساب محصول استراتيجى مثل القمح أو قصب السكر.



المبيدات المستخدمة فى زراعة التبغ تؤثر على البيئة، وتؤثر على العديد من المحاصيل المجاورة.