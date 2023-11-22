"الفرط وأكياس التبغ والشيشة".. بدائل للهروب من أسعار السجائر

بعد ارتفاع أسعارها بشكل قياسي خلال الأشهر الماضية في السوق المصري وعدم توافر بعض الانواع من السجائر يلجأ العديد من المدخنين إلى البحث عن البديل المناسب في ظل الارتفاع الجنوني المتواصل في اسعارها طيلة الأشهر الماضية.

ولم تستطع شركات السجائر المختلفة على مدار الشهور الماضية أن تتخذ إجراءات تفضي إلى حل الأزمة الحالية، رغم إعلانها إقرار زيادات في أسعار منتجاتها من السجائر ليقرر المستهلكون وبعض البائعين التعايش معها ومحاولة إيجاد طرق تخفف من وطأتها عليهم.

بدائل المدخنين للهروب من أسعار السجائر

محاولة من بعض المدخنين الذين يبلغ عددهم في مصر أكثر من 19 مليون مدخن بمصر وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للحصول ما يعوضهم خلال الأزمة الاقتصادية وزيادة أسعار السجائر في رحلة البحث عن البديل المناسب.

الفرط:

منذ شهر يونيو الماضي وتضاعفت الاسعار في الاكشاك والمحلات ما دفع راضي أحمد الذي يعمل بأحد المطاعم بشارع جزيرة بدران المتفرع من شارع شبرا لشراء السجائر الفرط بعد أن كان يستهلك علبة من سجائر كليوباترا.

وقال راضي : كنت اشتري علبة السجائر ب24 جنيه وفي بعض الاحيان كانت تصل إلى 26جنيه ولكن بعد حلول تلك الازمة واضطررت إلى شراء الفرط والذي تصل في السجارة إلى أكثر من 3 جنيهات وذلك بهدف أن اقلل من استهلاكها في محاولة للاقلاع في عدم وجود حلول اتلك الازمة.

أكياس التبغ:

يبحث المدخنين عن أكياس التبغ المكون الاساسي للسجائر اللف كونه بديلًا أرخص من السجائر المعلبة كما أنها تساعد على التقليل من عدد السجائر المستهلكة يوميًا وبالتالي تحفز الرغبة لدى المدخنين للإقلاع عن التدخين.

صلاح علي يعمل محاسب في احدى شركات القطاع الخاص يحكي إنه اتجه إلى السجائر اللف لأن علبة السجائر المحلي تجاوز سعرها الـ 50 جنيها والمستورد وصل إلى 100 جنيه، مؤكدًا أن كيس التبغ اللف المصري يتراوح سعره بين 70 و90 جنيها، والمستورد يبدأ من 160 جنيهًا إلى 250 جنيهًا.

وقال صلاح : كيس التبغ اللف من الممكن استخدامه أكثر من 5 أيام متواصلة، فالكيس الواحد يوفر لف نحو 120 سيجارة، وتتراوح أسعار «البفرة» بين 10 و15 جنيهًا، وتحتوى الواحدة منها على 60 ورقة، أما «الفلتر» فيباع داخل أكياس (120 فلتر) بأسعار تتراوح بين 20 و30 جنيهًا.

معسل الشيشة:

يلجأ الكثير من المدخنين إلى بدائل بخلاف السجائر، وذلك بعد ارتفاع أسعارها وعدم توافرها لدى بعض التجار، حيث اتجه الكثيرين إلى المعسل الذي تعد منتجاته بأنواعها من أبرز اهتمامات بعض المدخنين خلال الفترة الحالية حيث يرى الكثير منهم أن أسعاره في المتناول.

قال جمال محمد أنه اعتاد شرب علبة من السجائر بعد أزمة كورونا التي اضطرته إلى الاقلاع عن الشيشة وأوقات العمل ايضًا ما جعله يدخن السجائر ولكن منذ بدء أزمة أسعارها وقرر العودة لتدخين الشيشة لعدم قدرته تحمل شراء علبة سجائر تتعدى ال60جنيه.

ويعيش جمال في منطقة القناطر وتتراوح أسعار حجر الشيشة بين 5 إلى 10 جنيهات في محيطه بحسب المقهى والخدمات المقدمة لكنها عادة ما تكون بـ5 جنيهات في مقهى شعبي إلى جوار بيته ويدخن فيها 3 أحجار نهاية كل يوم بعد عودته من عمله وحجرين أثناء سهره بالمقهى الذي اعتاد أن يجلس به ما يعني 30 جنيها في اليوم، وقد تزيد إلى 50 جنيها إذا غير المكان، أو اضطر لتدخينها بعيدا عن المقهى القريب من منزله.