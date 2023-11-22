حملة إزالة حالات البناء المخالفة بشبرا الخيمة

شنت الاجهزه التنفيذيه بحى شرق تستمر لليوم الخامس عشر على التوالى فى التصدى لحالات البناء المخالفة ورئيس حى شرق بالتعاون مع قوات الأمن وشرطه المرافق تستمر بالحملات المكثفة لإزالة المخالفات بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية.

قام اللواء أحمد انور رئيس حي شرق شبرا الخيمة وتعاونه الأجهزة التنفيذية بحى شرق وبمصاحبه قوات الامن وبرئاسه العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة وشرطه المرافق بقياده المقدم حسام العشيرى والاستمرار بتنفيذ حملات الازاله المكثفه خلال اليوم الاربعاء الموافق 22 / 11 للتصدى لمخالفات البناء وبعد استدعاء معدات الازاله وذلك لتنفيذ ازاله لمخالفات البناء والتى تمت اقامتها بدون ترخيص وذلك بمنطقه القطاوى تمت اقامتها بالمخالفه وتم تنفيذ الازالات و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات .

وأكد رئيس الحى بأنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدوله والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروه العقاريه والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين