محافظ القليوبية يتفقد الملتقى التوظيفي الأول لبرنامج فرصة

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الملتقى التوظيفي الأول لبرنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي لتوفير 1500 فرصة عمل من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، ومؤسسات البنات وشباب الخرجين بنادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة لتوفير فرص عمل للشباب والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وعرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص لتوفير حياة كريمة مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع، وذلك في إطار برنامج "فرصة" الذي ينفذ من خلال مشروع " تشغيل الشباب في مصر " بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة القليوبية، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لتوفير فرص عمل للشباب .

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام الملتقى، وشاهد إقبال الشباب على التقديم بالشركات، والتقى ببعض الشباب وأصحاب الشركات المشاركة واطمأن على الوظائف المتاحة ومدى إقبال الشباب عليها، مشيرًا إلى أهمية الملتقى الذي يرتكز على قيام الشركات بعرض فرص العمل المتاحة لديها، ويتقدم لها الشباب طبقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل، فيما تقوم هذه الشركات بعمل مقابلات مع كل شاب أو فتاة لمعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف وفي حالة الموافقة تقوم بتشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكاناتهم وتحقق لهم دخلا مناسبا، موجهاً رسالة إلى الشباب داخل الملتقى حثهم فيها على استغلال فرص الوظائف المتاحة بالملتقى وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز والتفوق في تلك الوظائف، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة فى الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص، حيث أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية .

وأكد المحافظ أن مصر لن تتقدم إلا بسواعد أبنائها من الشباب المخلصين وأن هدف الملتقى هو توفير فرص عمل لائقة للشباب الباحث عن عمل بمشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الخاصة ليتم عرض الوظائف الشاغرة والاختيار من بين شباب الخريجين الراغبين في الحصول على فرصة عمل داخل المحافظة أو خارجها برواتب مناسبة .

وأشار المحافظ، إلى أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته، وخلق حياة كريمة له لتحسين مستوى معيشته موجها الشكر للجهات المشاركة في تنظيم الملتقى لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة .

ويشمل الملتقى توفير فرص عمل في العديد من الشركات في مختلف القطاعات، منها النظم الذكية، والمنشآت السياحية، والعمل الإداري، وتمويل المشروعات، والمطاعم، والأمن والحراسة، وعمال النظافة، وسائقين ،وفنيين صيانة، ومندوبين مبيعات ومديري فروع وأخصائي استلام وتكويد وكاشير وشيف وبائع بقالة ودليفري وعمال نظافة وسائق دراجة بخارية وكول سنتر وويتر ومندوب توصيل وتعبئة وتغليف وعدد من الوظائف الأخرى .

وأشار إمام فوزي ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات تشارك في فعاليات ملتقى التوظيف لتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين، موضحًا أن الملتقى سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع أصحاب العمل، وتسليم شهادات «أمان» لعدد من المسجلين والمستفيدين بالخدمة .

وأضاف أن برنامج فرصة وضع عددا من الشروط للوظائف المتاحه من بينها السن من 18 إلى 40 عام والموقف من التجنيد للشباب والحصول على مؤهل، بداية من إجادة القراءة والكتابة حتى المؤهلات العليا كما تم توفير عدد من المميزات للمتقدمين للوظائف منها عقد عمل براتب شهري مناسب وحوافز شهرية وبدلات انتقال وإجازات أسبوعية وساعة راحة أثناء العمل .

ورافق المحافظ في الملتقى كل من أعضاء مجلس النواب والدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور محمد ثابت مدير وحدة التدريب والتوظيف ببرنامج فرصة بوزارة التضامن الإجتماعي وإبراهيم أبو النور مسئول التوظيف لبرنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي وإمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة .