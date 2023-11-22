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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds يتخطى الـ100 مليون دولار

فيلم The Hunger Games:
فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbird

ارتفعت إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds  إلى 100 مليون و842 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 17 نوفمبر الجارى، العمل من إنتاج شركة Lions Gate Films، ووصلت مدته إلى ساعتين و37 دقيقة.

 

إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds  

وأنقسمت إيرادات العمل بين 44 مليونا و607 بشباك التذاكر الأمريكي، و56 مليونا و235 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds 

يركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

 

أبطال فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds 

الجزء الأول من الفيلم من تأليف وإخراج جارى روس، ومن بطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون وليام هيمسورث وويلو شيلد واليزابيث بانك وويس بينتلى وستانلى لوتسى.

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