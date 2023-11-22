فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds يتخطى الـ100 مليون دولار

ارتفعت إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds إلى 100 مليون و842 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 17 نوفمبر الجارى، العمل من إنتاج شركة Lions Gate Films، ووصلت مدته إلى ساعتين و37 دقيقة.

إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds

وأنقسمت إيرادات العمل بين 44 مليونا و607 بشباك التذاكر الأمريكي، و56 مليونا و235 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds

يركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

أبطال فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds

الجزء الأول من الفيلم من تأليف وإخراج جارى روس، ومن بطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون وليام هيمسورث وويلو شيلد واليزابيث بانك وويس بينتلى وستانلى لوتسى.